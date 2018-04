Venezia, ruba in un negozio di occhiali proprio davanti a una poliziotta: raggiunto e arrestato

Un ladro arrestato a Venezia per furto di occhiali, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio di domenica, verso le 19, quando una poliziotta in quel momento fuori servizio ha chiamato il 113 spiegando di aver visto un uomo che si stava allontanando dal negozio "Boudoir", in campo San Barnaba, dopo aver commesso un furto con scasso. La donna si è messa all'inseguimento del malvivente, richiedendo intanto l’intervento dei colleghi per riuscire a identificarlo e bloccarlo in sicurezza.

Intercettato

Mentre una volante si recava al negozio, l’altra è riuscita a intercettare il sospetto quando era quasi arrivato a piazzale Roma. Si tratta di un veneziano di 59 anni, pluripregiudicato e già conosciuto dagli operatori. Al momento del controllo si è messo a insultarli, scagliando contro di loro un bicchiere contenente una bevanda alcolica. Immobilizzato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un sacchetto di plastica contenente varie paia di occhiali, provento del furto commesso poco prima. A quel punto è stato arrestato e portato in carcere.