Rubano occhiali per 800 euro, fuori dal negozio trovano gli agenti ad aspettarli

Prima si sono accodati a un gruppo di turisti e poi, visto che il tentativo di borseggiarli è fallito, hanno deciso di cambiare obiettivo. Sono entrati in un negozio di occhiali e hanno prelevato, dagli scaffali, due paia di occhiali tra i più costosi. Poi sono usciti ma all'esterno, ad aspettarli, hanno trovato la polizia municipale che, dopo averli perquisiti e aver recuperato il bottino, li ha arrestati.

Gli agenti li hanno seguiti

Protagonisti della vicenda, un 35enne georgiano e un 50enne ucraino che mercoledì mattina hanno attirato l'attenzione degli uomini in divisa in zona mercerie dell'Orologio, a Venezia. La coppia di ladri stava cercando di infilare le mani nelle borse dei turisti ma poi ha rinunciato. Gli agenti, che li stavano tenendo d'occhio, hanno deciso di seguirli e un quarto d'ora più tardi li hanno notati mentre entravano in un negozio di occhiali in zona mercerie di San Zulian.

Il borsello modificato per eludere i sistemi antitaccheggio

Approfittando della distrazione della commessa, che in quel momento era impegnata con un gruppo di clienti asiatici, i due hanno afferrato due paia di occhiali del valore di 800 euro e li hanno nascosti in un borsello. Erano quasi riusciti a farla franca, ma i vigili urbani li hanno fermati. Dal controllo del borsello è emerso che la coppia aveva scucito la fodera interna inserendoci una sorta di armatura costituita da più strati di fogli d'alluminio per poi ricucire il tutto, per eludere i sistemi antitaccheggio. Entrambi sono stati arrestati e giovedì mattina compariranno davanti al giudice per la direttissima.