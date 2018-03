Furto in osteria: si siedono a fianco di una donna e le "svuotano" il portafoglio a Venezia

In passato aveva commesso un furto simile anche in un ristorante di piazza Navona a Roma, nella tarda serata di sabato aveva cercato di colpire anche in un'osteria di campo Santa Margherita a Venezia. Nei guai sono finiti due avventori di nazionalità romena, rispettivamente di 38 e 47 anni (sarebbe quest'ultimo il "recidivo) per tentato furto in concorso: una donna seduta al tavolo vicino al loro ha controllato i soldi che aveva in portafoglio, accorgendosi che la coppia aveva concentrato l'attenzione sulla sua borsa, scoprendo che erano spariti dei soldi. A quel punto il titolare del locale, quando oramai era l'1.30 della notte, ha chiamato la polizia: gli agenti, una volta sul posto, hanno raccolto le testimonianze degli avventori, concludendo gli accertamenti con una denuncia.

Furto durante la cena

La derubata si trovava nell'osteria in compagnia del compagno e di una coppia di amici: secondo il suo racconto, si sarebbe accorta che i due clienti seduti al tavolo accanto avevano concentrato l'attenzione sulle loro borse, che infatti sono state spostate su una sedia diversa. Nonostante ciò, dopo alcuni minuti si è accorta del furto.

Accertamenti attraverso le telecamere

Alla reazione della donna i due avventori le avrebbero consegnato una banconota da 50 euro, somma non riconosciuta come quella mancante dalla vittima. Nel frattempo una cameriera aveva trovato due banconote accartocciate a terra, ciascuna da 20 euro. Con ogni probabilità erano quelli i soldi trafugati dal portafoglio: i due uomini finiti nel mirino si sono detti estranei al furto, ma tutto si è concluso con la denuncia. Saranno visionate le telecamere di sorveglianza per far luce sulla vicenda.