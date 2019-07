Rubano abiti per 4mila euro all'outlet: fermati dalla polizia locale

È stata la manovra maldestra di una Giulietta in località Tessere a insospettire la pattuglia che controllava l’area. Gli agenti della polizia locale nei giorni scorsi hanno bloccato i passeggeri dell'auto, che poco prima avevano fatto razzia all'interno del punto vendita Tommy Hilfiger dell'outlet di Noventa: all'interno dell'auto sono stati ritrovati 53 capi di abbigliamento, per un valore complessivo di 4mila euro.

La perquisizione

Al segnale di stop degli agenti, l’automobile è partita a tutta velocità, mentre i passeggeri hanno lanciato in contemporanea fuori dal finestrino un sacco dell’immondizia. Dopo un breve ineguimento, gli agenti hanno fermato il mezzo e recuperato la refurtiva. All'interno del veicolo, i due passeggeri, entrambi di nazionalità romena e residenti in Spagna, nascondevano anche un distaccatore di dispositivo anti-taccheggio, vari rotoli e una quarantina di foglietti di alluminio, utilizzati per schermare le frequenze e fare in modo che i capi sottratti non vengano rilevati all'uscita.