In Italia in gita, ruba all'interno dell'outlet: complice blocca la security, lui fugge via

Si trovavano in Italia per un viaggio di istruzione con la scuola, e la vicinanza con l'outlet di Noventa ha spinto la comitiva serba a fare una tappa "ricreativa" nel tempio dello shopping del basso Piave. Ma quella che doveva essere una pausa all'insegna delle compere, si è trasformata in una serata macchiata da furto aggravato e rapina impropria. Questi i reati che hanno portato i carabinieri di San Donà a denunciare due minorenni di 17 anni.

Il furto e il complice

Dopo aver effettuato un primo giro all'interno dell'outlet, i due ragazzi sono entrati nel negozio di Calvin Klein, e attirati da un portafoglio costoso, hanno ben pensato di appropiarsene, tentando la fuga. Si è trattato di un gioco di squadra: mentre uno dei due 17enni si è dato alla fuga, attirando l'attenzione dei presenti, un complice ha bloccato l'addetto alla sicurezza, rendendosi complice del reato. Il ladro è poi tornato dai propri compagni, disperdendosi nella numerosa comitiva.

Doppia denuncia

Giunti sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione del punto vendita, i carabinieri hanno visionato i sistemi di videosorveglianza insieme al personale addetto del negozio, riuscendo a risalire al colpevole. Ma non solo, infatti un altro ragazzo, poco prima, aveva rimosso una placca antitaccheggio, ipossessandosi di un portafoglio. Per identificare i minori, tutta la comitiva è stata condotta in caserma. I due ladruncoli sono stati denunciati alla Procura dei Minori.