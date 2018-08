Rubano nel negozio, poi tentano la fuga gettandosi in canale: in manette

Hanno fatto scorta di indumenti all'Ovs, poi sono fuggiti, "resistendo" anche all'alt dei carabineiri che pattugliavano l'area commerciale di Marcon. È finita con le manette ai polsi la serata di domenica per N.M e T.O, due cittadini di nazionalità tunisina, entrambi 19enni: il loro obiettivo, rifarsi il guardaroba senza pagare il conto, gli è costato caro.

La fuga con la refurtiva

La segnalazione è giunta al 112 dal direttore del punto vendita, in prossimità del centro commerciale Valecenter, che verso sera ha notato i due ragazzi aggirarsi per le corsie del negozio con fare sospetto, prima di imboccare l'uscita con lo zaino evidentemente rigonfio di refurtiva non pagata. Nonostante i richiami del personale, i due delinquenti sono scappati, ma hanno dovuto fare i conti con i militari in divisa che si trovavano in pattuglia nella zona.

L'inseguimento

Ne è nato ben presto un inseguimento a piedi, con i due fuggitivi che per assicurarsi l'impunità non hanno esitato a gettarsi anche dentro all'alveo di un canale. La fuga, però è durata ben poco, dal momento che ad aspettarli nel campo adiacente al corso d'acqua c'erano proprio gli uomini in divisa. Perquisiti i sospettati, all'interno dello zaino sono stati trovati tutti i capi d'abbigliamento e gli accessori precedentemente trafugati nel negozio. Per i ladri sono scattate quindi le manette, per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. I due si trovano ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa del processo per direttissima.