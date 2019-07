Si aggirano tra gli scaffali del negozio, poi escono in modo sospetto: nella borsa capi di marca

Sono stati pizzicati a girare in modo sospetto tra gli scaffali del negozio Ovs del centro commerciale Adriatico2 di Portogruaro e quando sono stati fermati sono stati trovati in possesso di capi rubati.

Il furto

Il furto sabato pomeriggio attorno alle 18.30: ad accorgersi dell'attegiamento sospetto dei due, una coppia, il personale del negozio che li ha quindi tenuti d'occhio. Una volta che questi hanno guadagnato l'uscita cercando di non farsi notare sono stati fermati. Sul posto i carabinieri hanno quindi perquisito l'uomo, C.L. un 31enne pregiudicato del luogo, che nello zaino aveva nascosto numerosi capi. La donna, una 22enne pregiudicata, nascondeva invece una tronchesina utilizzata per staccare l'antitaccheggio. Totale della refurtiva 80 euro. I due sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.