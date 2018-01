Furto a Palazzo Ducale, il questore chiede il silenzio: "Dobbiamo lavorare con serenità"

"Abbiamo bisogno di lavorare in maniera alacre e silenziosa". Il questore Danilo Gagliardi lunedì mattina ha rivolto un appello ai mass media ("con i quali ho un ottimo rapporto", ha sottolineato) riguardo al furto milionario perpetrato a Palazzo Ducale mercoledì scorso: "Ci sono state delle fuoriuscite di notizie - ha affermato - La preghiera che rivolgo agli operatori dell'informazione è che ci lascino lavorare serenamente. Nel momento in cui dovessero esserci delle importantissime novità o dovessimo avere la necessità di trasmettere dei messaggi, sarà cura dell'ufficio stampa della questura convocare una conferenza".

"Livello tecnologico altissimo dei sistemi di sicurezza"

In ogni caso non si spegne l'eco della razzia di gioielli nella sala dello Scrutinio, il cui video delle telecamere di sorvegliaza ha fatto il giro del mondo: si vede il ladro che apre la teca blindata con un piccolo strumento, forse di plastica, per poi allungare la mano e impadronirsi di un paio di orecchini e di una spilla esposti nella mostra "I Tesori dei Moghul e dei Maharaja" della fondazione Al Thani: "Il livello tecnologico del sistema di sicurezza è altissimo - ha sottolineato il questore - l'ho detto fin dall'inizio ed è stato ribadito anche dalla Fondazione dei Musei Civici".

Carnevale e summit Ue - Cina in arrivo

Parole che giungono a dieci giorni dal summit Ue - Cina sull'inaugurazione dell'anno del turismo: arriveranno a Palazzo Ducale il presidente del Parlamento Ue, Antonio Tajani, il ministro per i Beni culturali, Dario Franceschini, il ministro del Turismo della Bulgaria, che in questo semestre è presidente del Consiglio dell'Unione europea, il presidente del China National Tourism Administration, Jinzao Li: "Ci saranno incontri per garantire la sicurezza dell'evento - ha concluso Gagliardi - come del resto per il Carnevale 2018 stiamo lavorando già dal 2017. Stiamo già alcuni step più avanti. Più le date si avvicinano, più aumenteranno le riunioni e le valutazioni e le disposizioni per garantire una manifestazione di altissimo livello in serenità".