Due condanne per il furto a Palazzo Ducale

Per il furto dei gioielli del Maharaja in mostra a Palazzo Ducale avvenuto il 3 gennaio del 2018 il giudice ha condannato i due principali imputati Vinko Tomic e Dragan Mladenovic rispettivamente a 5 anni e quattro mesi e a 6 anni di reclusione. Sono state respinte le richieste di patteggiamento fatte dagli altri tre imputati, Zelimir Grbaved, Zvonko Grgic e Vladimir Durkin, perché ritenute incongrue rispetto al danno fatto. I legali degli imputati hanno annunciato che presenteranno ricorso in Appello.

Il "furto del secolo"

La banda, al terzo tentativo, aveva sottratto alcuni gioielli milionari in mostra sfruttando l'occasione dell'ultima giornata di esposizione della mostra "Tesori del Moghul e del Maharaja" dedicata alla collezione privata dello sceicco Hamad Bin Abdullah Al Thani, membro della famiglia reale del Qatar. I cinque, di nazionalità serba e croata, sono stati catturati a novembre 2018 dalla polizia croata e successivamente estradati in Italia per essere processati. Della refurtiva non è mai stata trovata traccia.