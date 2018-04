Entrano in un locale e portano via denaro e vino pregiato: immortalati dalle telecamere

Sono entrati in azione nella notte tra sabato e domenica e dopo essersi intrufolati all'interno del locale hanno asportato tutto quello che sono riusciti a trovare: a partire dal denaro per finire alle bottiglie di vino pregiato.

Il furto

Il colpo nel locale Piper Enoteca di Zelarino. I malviventi per riuscire ad entrare nella struttura hanno causato danni ingenti alla stessa. Il modus operandi è ora al vaglio delle forze dell'ordine che stanno indagando sull'accaduto. I proprietari del locale hanno comunque segnalato pubblicamente l'episodio, usando la loro pagina Facebook dove hanno anche postato la foto di uno dei componenti della banda, un frame immortalato dalle telecamere. Si tratterebbe di un ragazzo dai 23 ai 28 anni di bassa statura, circa 1 metro e 60, probabilmente proveniente dall'Est Europa. Sono in corso le indagini per acciuffare i malviventi.