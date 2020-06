Colpo con esplosione al Postamat e ladri in fuga con i soldi

Nella notte, poco dopo le 2, i residenti nelle vicinanze dell’ufficio postale di Quarto d’Altino, in via Fratelli Grigoletto e Pasqualato, sono stati risvegliati dal fragore di un'esplosione. Alcuni hanno subito chiamato il 112, che si era già attivato allo scattare dell’allarme delle Poste. In pochi minuti la prima pattuglia dei carabinieri è arrivata sul posto, trovando le tracce del colpo messo a segno poco prima: i banditi avevano fatto saltare con l'esplosivo lo sportello Postamat, riuscendo a rubare i contanti presenti all'interno. A terra c'erano alcune banconote, abbandonate nella fretta della fuga. Il danno, che è in corso di quantificazione, si aggirerebbe sui 40mila euro circa.

Botto, furto e fuga

Sul posto è intervenuto anche personale del Nucleo investigativo del comando provinciale di Venezia, specializzato per i rilievi tecnici, mentre i militari della stazione di Meolo e del Norm di San Donà stanno indagando sull'episodio: tra l'altro stanno visionando le registrazioni delle telecamere presenti in zona, per appurare la via di fuga dei malviventi e altri elementi utili.