Furto in negozio, poi spintonano l'addetto alla sicurezza per farsi largo: due giovani in arresto

Hanno usato la forza per allontanarsi, dunque il reato non è più di furto bensì rapina. Sono stati arrestati mercoledì pomeriggio, a San Donà di Piave, un kosovaro di 22 anni, domiciliato a Venezia, e un bergamasco di 19 anni, entrambi pregiudicati. I due sono stati scoperti a rubare due paia di scarpe nel negozio Pittarello di via Como; dopodiché, cercando di guadagnarsi una via di fuga, hanno spintonato l’addetto alla sicurezza che stava cerando di bloccarli. Infine sono scappati a piedi.

Catturati

La loro fuga, però, è durata poco: i carabinieri del nucleo operativo radiomobile sono riusciti a rintracciare e bloccare i ragazzi, che nel frattempo si erano rifugiati all’interno di un altro negozio poco distante. La merce, dal valore di circa 100 euro, è stata recuperata e restituita. Il giudice ha disposto la custodia degli arrestati nelle camere di sicurezza della compagnia, in via Carbonera, in attesta della celebrazione della direttissima fissata per la mattina successiva.