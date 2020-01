Avevano rubato regali di Natale per 20mila euro: ladre incastrate

Qualche giorno prima di Natale erano riuscite a penetrare all'interno di un'appartamento di viale Luzzatti, a pochi passi dal centro storico di Treviso, e avevano fatto man bassa di gioielli e regali, posizionati sotto l'albero e pronti per essere regalati ai propri figlioletti, tra cui molto vestiario. In tutto, il valore della refurtiva ammontava a oltre 20mila euro. Il padrone di casa, un cittadino albanese da tempo residente a Treviso, si rivolse subito alla polizia, fornendo foto di tutto il materiale trafugato, buona parte del quale acquistato su Amazon in vista del Natale che lui e la sua famiglia si apprestavano a trascorrere in patria. Gli investigatori della squadra mobile di Treviso, coordinati dal dirigente Claudio Di Paola, sono riusciti nell'arco di poche settimane a dare un un nome ed un volto ai responsabili del furto. Si tratta di due ragazze, con una lunga sfilza di precedenti, entrambe residenti nel campo nomadi di Portogruaro, in via Lago: J.E., 23 anni e già in cella per scontare un'altra pena, e M.V., 19 anni, al momento irreperibile.

L'indagine della questura

Fondamentale nell'indagine condotta dalla questura di Treviso è stata l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona: nei video sono state immortalate chiaramente le due malviventi, vestite come due normalissime giovani trevigiane e dunque non distinguibili in nessun modo. Importante per arrivare alle ladre è stato anche l'apporto di alcuni anziani frequentatori di un bar della zona che hanno notato una Mercedes Classe A che si era aggirata frequentemente nei paraggi nei giorni precedenti al Natale (giornate in cui la zona era stata peraltro bersagliata dai furti). Seguendo la traccia del veicolo, pedinato in più occasioni dagli agenti, gli investigatori sono giunti al campo nomadi di Portogruaro e dunque alla 23enne e alle 19enne. Nel corso di una perquisizione la polizia ha recuperato parte della refurtiva (era nascosta nella roulotte in cui vive il marito di una delle due nomadi) che è stata così resa ai proprietari. Trovati anche i vestiti usati da una delle ladre per mettere a segno il furto a Treviso.