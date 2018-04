Furto in barca, avvertimento al ladro: "Rischi il processo per una batteria quasi esausta"

Un appello ironico al ladro su Facebook per spiegargli di non aver fatto un grande affare. E cercare di fargli capire che non val la pena rischiare conseguenze penali per un bottino piuttosto misero. Così ha reagito il comico Nicolò Falcone dopo il quarto furto, tra tentati e riusciti, nella sua imbarcazione ormeggiata nel rio della Sensa a Cannaregio, Venezia. "Questa notte - ha scritto martedì nel gruppo 'Diportisti laguna veneta' - per la quarta volta in 14 mesi mi sono entrati in barca". Segue un messaggio rivolto allo sconosciuto: "Anche questa volta, caro ladro, nonostante l’appello della volta scorsa, mi hai lasciato il tiemo aperto... brutto gesto. Chiudilo no? Che ti costa?".

Lunga serie di furtarelli

"Ho un avvertimento per te - continua - che la prima volta mi hai fatto fuori la tanica, la seconda l’ampli, la terza te ne sei andato a mani vuote (nonostante tu mi abbia rotto lo sportello di poppa) e stanotte mi hai mangiato la batteria. Il mio avvertimento è questo: stacci all’occhio che ha tre anni ed è quasi esausta". Falcone è convinto che l'autore sia un giovane incosciente. Prosegue il post: "Cari genitori canaregioti, se vostro figlio ha una batteria da 100 ampere e non gli avete dato i soldi per comprarla, è la mia... era la mia. Forse è il caso che mettiate in discussione i vostri metodi educativi".

"Rischiate grosso"

I furti del genere a bordo di barche ormeggiate nei corsi d'acqua o nelle darsene sono tutt'altro che rari. Il dubbio, appunto, è che molti di questi siano eseguiti da ragazzi che non comprendono le possibili conseguenze delle proprie azioni. La considerazione finale di Falcone invita a riflettere in questo senso: "Rischiare un processo per furto per una batteria vecchia di tre anni non mi pare un mossa furba", conclude.