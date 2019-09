Rubano l'incasso del ristorante, presi 3 ladri

Quando si sono trovati "a secco", senza la benché minima traccia dell'incasso giornaliero, hanno lanciato l'allarme al 112. Ma i 3 ladri che hanno colpito un ristorante di campo San Gallo a Venezia sono stati rintracciati poco dopo dai militari del Nucleo natanti di Venezia. Quando sono stati trovati, in una calle poco distante, avevano con sé diversi arnesi da scasso, tra cui una grossa tenaglia, un cacciavite, delle pinze, una fiamma ossidrica e dei guanti. Per M.M., 45 anni, D.L. di 46 e A.C. di 50, è scattata la denuncia.

La perquisizione

Tutti i componenti della banda, italiani e domiciliati a Venezia, non sono nuovi a colpi di questo tipo. Dopo averli perquisiti, i carabinieri non hanno avuto dubbi sul fatto che proprio loro fossero gli autori del furto perpetrato poco prima. L'armamentario da scasso ne era il primo chiaro indizio.

Otto denunce per furto

Sale così a 8 il numero delle persone denunciate nelle ultime tre settimane a Venezia, per furti commessi in centro storico ai danni di attività commerciali. Nell'ambito degli stessi servizi di controllo, il Nucleo natanti ha disposto 4 daspo urbani per diverse violazioni del Regolamento di polizia e sicurezza urbana del Comune di Venezia.