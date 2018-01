Ladri nel ristorante, l'appello: "Hanno preso l'hard disk con le foto di famiglia, aiutatemi"

Il danno economico è stato limitato, più pesanti le conseguenze dal punto di vista affettivo. Colpito, nella notte tra mercoledì e giovedì, il ristorante pizzeria "Al solito posto", in via San Felice a Sottomarina. I ladri hanno approfittato dell'assenza dei proprietari, che si trovano all'estero per un periodo di ferie, e sono riusciti a entrare nel locale, rovistando alla ricerca di soldi e materiale di valore.

L'appello: "Hanno preso le foto della mia vita"

È lo stesso proprietario, Giorgio Nordio, a raccontare l'accaduto: "Hanno portato via poco, non c’era nulla di valore se non qualche spicciolo. Ma per paura di essere registrati dalle telecamere hanno rubato computer, chiavette usb e hard disk del server. Non c’era nulla di registrato, le telecamere quando rilevano i movimenti inviano le immagini via mail e mi arrivano direttamente sul telefonino. Però nei dischi che hanno portato via c’erano tutte le foto della mia vita, comprese quelle di mia figlia da quando è nata". Quindi l'appello a chiunque dovesse imbattersi in uno o più oggetti rubati: "Se per caso qualcuno li vede gettati da qualche parte mi contatti, sarei infinitamente grato per qualsiasi segnalazione".

Indagini dei carabinieri

Il fatto è stato scoperto da un conoscente di Nordio, inviato da lui sul posto per controllare se fosse successo qualcosa di anomalo. Gli intrusi si erano introdotti nel locale dopo aver forzato una finestra. A quel punto sono stati avvertiti i carabinieri della stazione di Chioggia, intervenuti per avviare le indagini e cercare di individuare i responsabili del furto.