Furto con spaccata al negozio La Perla, banditi travisati in fuga con piumini griffati

Hanno sfondato la vetrina con un masso attorno alle 22.40, quando non c'erano occhi indiscreti, se non quelli delle telecamere di sicurezza. Per quello, i tre banditi che nella serata di martedì hanno preso di mira il negozio di abbigliamento La Perla di via Minzoni a Olmo di Martellago hanno agito a volto coperto. Incappucciati, con un obiettivo preciso, a quanto pare: rubare quanti più capispalla della Colmar possibile.

La fuga in auto

Dopo aver fatto incetta di piumini, il terzetto di delinquenti si sarebbe allontanato a bordo di un'automobile, con ogni probabilità rubata. Sul posto, per effettuare i rilievi del caso, sono intervenuti i militari dell'Arma, cui è spettato il compito di ricostruire quanto successo, visionando le immagini di videosorveglianza del negozio e avviare le indagini del caso per individuare i malviventi. Al momento non si conosce l'entità della refurtiva, che potrebbe essere comunque piuttosto ingente, considerati i prodotti griffati asportati.

Ennesimo colpo

Non è la prima volta che il negozio è vittima di furti da parte di malintenzionati. Solo lo scorso marzo, due ladri, anche in quel caso con volto travisato, avevano di fatto svaligiato la boutique, fuggendo con capi da donna per un valore stimato di decine di migliaia di euro.