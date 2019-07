Sorpresa a rubare dalla borsetta di un'anziana e arrestata

Ruba il portafogli dalla borsa di una anziana al supermercato. Arrestata e condannata una 18enne senza fissa dimora a Dolo: non potrà dimorare in Veneto.

La borsa appesa

Nel pomeriggio di sabato, 13 luglio, i carabinieri di Dolo hanno arrestato in flagranza di reato la ragazza di nazionalità bulgara, bloccata all’interno di un supermercato del posto poco dopo aver rubato gli effetti personali dalla borsa di una 81enne. La vittima l'aveva lasciata chiusa, appesa al carrello della spesa, ed era intenta a guardare la merce esposta in vendita sugli scaffali. Poco dopo la donna stessa si è accorta che la sua borsa era stata aperta e penzolava.

L'allarme

L'anziana ha dato subito l'allarme permettendo di individuare la responsabile ancora dentro al negozio, addosso alla quale i militari hanno poi trovato esattamente quello che mancava: il portafogli, il portadocumenti e le chiavi della macchina dell'anziana signora, immediatamente restituiti. L’arrestata durante il fine settimana è stata trattenuta nelle camere di sicurezza della tenenza di Dolo, e lunedì mattina è stata portata al Tribunale di Venezia per la convalida della misura cautelare. All’esito dell’udienza la 18enne, già sottoposta a procedimento penale in un altro tribunale per lo stesso reato, nei confronti di persona anziana, è stata condannata a 1 anno e 4 mesi per furto con il divieto di dimora in Veneto.