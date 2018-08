Rubano al supermercato, poi mangiano in calle la refurtiva: denunciati

Stavano consumando il pasto lungo una calle, ma non si trattava di turisti "cafoni", bensì di due cittadini nordafricani, entrambi irregolari sul territorio italiano, che poco prima avevano fatto razzia all'interno della Coop del vicino campo Santa Marina a Venezia per assicurarsi il pranzo. A identificare e denunciare il duo, i carabinieri del Nucleo natanti, intervenuti dopo la segnalazione pervenuta dai responsabili del supermercato lagunare.

Il furto ed il pasto in calle

I due clandestini sarebbero entrati nel punto vendita, servendosi di tutto quanto occorresse per sfamarsi, poi sono usciti come nulla fosse con la refurtiva: le cassiere, già affrontate in passato da persone del genere, non hanno potuto fare altro che assistere impassibili ed impotenti, in attesa dell'intervento dei militari dell'Arma. Proprio gli uomini in divisa hanno sorpreso i malintenzionati poco distante dal luogo del furto: dopo una breve zuffa per spartirsi la merce, stavano tranquillamente mangiando per strada. Alla vista dei carabinieri, però, non hanno potuto far altro che ammettere le proprie colpe. Per loro è scattata, inevitabilmente, la denuncia.