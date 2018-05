Il residente si accorge del ladro e lo mette in fuga: malvivente rintracciato dalla polizia

Furto sventato in via Gazzera Alta. Erano le 3 della notte scorsa quando le volanti della polizia sono intervenute su segnalazione di un residente, il quale ha spiegato di avere visto dalle finestre di casa, poco prima, un uomo che cercarva di scavalcare la recinzione del giardino condominiale. Resosi conto della presenza dell'intruso, gli aveva urlato contro, tanto che il ladro aveva deciso di fare dietrofront e fuggire via a bordo di una bicicletta.

I poliziotti hanno quindi eseguito un giro di perlustrazione, intercettando l'uomo descritto poco distante: si trattava di D.Y., cittadino senegalese di 55 anni, il quale aveva con sé due grossi cacciavite, una pinza ed una tenaglia. Il testimone ha confermato che era proprio lui l'individuo notato poco prima, e così per il ladro è scattata la denuncia per violazione di domicilio e porto d’armi e oggetti atti ad offendere.