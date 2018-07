Il ladro fa troppo baccano nel cuore della notte e sveglia i condòmini: finisce in manette

Ladro pasticcione. Alle sue spalle una lunga serie di furti, cui si vanno a sommare precedenti per maltrattamenti in famiglia, porto d'armi e lesioni personali, ma nonostante questo non è riuscito a passare inosservato nel suo tentativo di furto nella palazzina. Alcuni residenti di un condominio di via Casona a Mestre, infatti, sono stati svegliati dall'uomo, B.N., italiano di 47 anni, mentre cercava di rompere i finestroni dei magazzini condominiali. È successo attorno alle 3.15 di domenica notte.

L'intervento della polizia

Immediato sul posto è stato l'intervento di una volante del 113, allertata dai condòmini, che hanno da subito individuato il malvivente. Per gli agenti non è stato difficile bloccare l'uomo, che aveva danneggiato quattro garage, e condurlo in questura, dove è stato identificato. In virtù della lunga serie di precedenti, e di un avviso orale e di un ammonimento emessi dal questore di Venezia rispettivamente nel 2016 e nel 2017, il 47enne è stato arrestato per il reato di tentato furto aggravato e condotto nel carcere di Santa Maria Maggiore.