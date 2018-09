Furto dei gioielli del Maharaja al Ducale, la banda era composta da 6 persone

Colpo alla Lupin a Venezia. Sarebbe una banda di varie persone di nazionalità croata e serba la responsabile del clamoroso furto di gioielli della collezione Al Thani compiuto il 3 gennaio scorso a Palazzo Ducale, a Venezia, durante la mostra "Tesori dei Moghul e dei Maharaja". La teca nella sala dello Scrutinio da cui sono stati sottratti una coppia di orecchini e una spilla in diamanti, oro e platino sarebbe stata aperta al momento del furto. Una circostanza che lascia pensare alla presenza di una talpa interna. Secondp quanto ricostruito dalla Squadra Mobile, i banditi, dopo aver messo a segno il furto, sarebbero riusciti a fuggire all'estero.

Gabrielli: "Presto potremmo avere delle risposte"

"Presto potrebbero arrivare delle risposte", questo era stato il commento del capo della polizia Franco Gabrielli nel corso dell'inaugurazione della mostra "Frammenti di storia - l'Italia attraverso le impronte, le immagini e i sopralluoghi della polizia scientifica", in esposizione poche sale più in là di dove è stato messo a segno quello che era stato definito come "il colpo del secolo".

I fatti

I ladri erano riusciti a violare le misure di sicurezza di uno dei luoghi simbolo di Venezia nel mondo intascandosi un paio di orecchini e una spilla dal valore doganale di 33mila euro. Una cifra che però sul mercato potrebbe moltiplicarsi in maniera esponenziale, raggiungendo diverse centinaia di migliaia di euro. Forse più di un milione. I pezzi trafugati facevano parte di una collezione privata di Hamad bin Abdullah Al Thani, membro della famiglia reale del Qatar ed erano stati messi in bella mostra a Palazzo Ducale.