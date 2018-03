La denuncia di un papà disperato: "Depredata la tomba di mia figlia, esseri immondi"

Portare via e distruggere un vaso di fiori dalla tomba di una figlia: è quanto accaduto a San Donà di Piave. Un gesto che lascia sconcertati e che ha provocato una volta di più dolore ed indignazione nel papà, che ha lasciato un piccolo sfogo su Facebook.

L'Indignazione

L'indignazione sulla pagina "San Donà + sicura" dove si legge: "Ci sono esseri immondi che depredano le tombe, quello che rimane di un vaso di fuori a forma di elefantinoposto meno di 24 ore fa sulla tomba di mia figlia. Non li definisco sciacalli per non offendere gli animali". Grande solidarietà e indignazione da parte della comunità che ha voluto esprimere in massa la propria vicinanza.