Si intrufola in casa in pieno giorno, scoperto da un vicino e arrestato

L'orario che ha scelto non era certo dei migliori. A mezzogiorno, alla luce del sole, ha deciso di intrufolarsi in una casa. Ma non è stato abbastanza attento. Forzando una finestra, ha fatto rumore, tanto da attirare l'attenzione di un vicino che lo ha visto e ha chiamato i carabinieri.

Si è concluso con l'arresto il maldestro tentativo di mettere a segno un furto da parte di A.R.G., 24enne di Eraclea, che è stato fermato giovedì in tarda mattinata in un'abitazione di via Sturzo a Torre di Mosto. Al loro arrivo, i militari hanno sorpreso il giovane ladro all'interno dell'immobile, che nel frattempo aveva messo a soqquadro alla ricerca di denaro e oggetti preziosi. Il ragazzo non ha potuto fare altro che arrendersi.