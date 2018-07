Furto nella notte in trattoria, malviventi in fuga con fondocassa e bottiglie di alcolici

Furto nella notte e non sarebbe il solo all'indirizzo di attività commerciali. Brutte notizie per i gestori della trattoria Riviera Sile di Jesolo, visitati tra sabato e domenica dai ladri. I delinquenti sono entrati all'interno del ristorante di via Roma Destra 69, portando via alcune bottiglie di alcolici e l'intero fondo cassa.

Luce su quanto accaduto

Sarà ora compito delle forze dell'ordine cercare di fare luce su quanto successo e provare ad incastrare i malviventi, che potrebbero essersi introdotti anche in altre attività, visionando le telecamere di videosorveglianza installate in zona.