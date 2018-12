Accompagna il figlio all'asilo, poi scompare nel nulla

Lunedì mattina, come fa tutti i giorni, ha accompagnato il figlio all'asilo, a Campocroce di Mirano. Poi ha spento il cellulare, si è messo in auto ed è sparito. Da quel momento è scomparso. Sono ore di apprensione per la famiglia di Gaetano Ferrieri, 61 anni, che non ha più dato notizie di sè. La moglie Annalisa, attraverso i social network, ha lanciato un appello che ha già raggiunto centinaia di condivisioni in tutta Italia.

Ferrieri è conosciuto sia in provincia di Venezia che a livello nazionale per il suo attivismo tra i comitati cittadini. Spesso è stato protagonista di proteste, presidi e portavoce di situazioni di disagio che hanno coinvolto alcuni cittadini in passato. Dallo sciopero della fame fatto per mesi, con una tenda davanti a Montecitorio, contro i privilegi dei politici al sit in del movimento 9 dicembre nel 2014, i cosiddetti «Forconi». Ferrieri partecipò al presidio della Castellana a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. A gennaio di quest'anno, poi, insieme alla compagna si fece portavoce di due cittadini costretti a vivere in un seminterrato, a Mira.

«Chiunque abbia informazioni contatti le forze dell'ordine - ha scritto la moglie Annalisa nel suo appello -. Gaetano ha una Polo grigio argento vecchia. Purtroppo stiamo attraversando un difficile momento per gravi problemi economici ed il lavoro di Gaetano sta andando male da mesi. Non avrei fatto questo appello se non fossi veramente preoccupata«.