Barche abbandonate in vendita all'asta: si apre la gara telematica del Comune per 19 natanti

Si aprono venerdì 20 aprile le gare telematiche per la vendita dei natanti abbandonati nei rii o nei canali di Venezia recuperati dal servizio di rimozione affidato ad Avm dal Comune. Le gare, indette dall’istituto vendite giudiziarie di Venezia su indicazione di Avm, riguardano quelle imbarcazioni rimosse e mai rivendicate da chi ne detiene la proprietà. Tra le diciannove barche in vendita ci sono imbarcazioni da diporto, alcune anche con cabina, cofani in plastica e in legno e una topa in legno.

Foto e descrizione online

La descrizione delle barche, insieme al prezzo base d’asta e alle foto, è pubblicata nel portale benimobili.it sezione Venezia. Le aste sono aperte fino al 10 maggio 2018, entro l’orario indicato per ciascun natante. Per chi fosse interessato a vedere le imbarcazioni, è possibile prenotare una visita tramite il sito internet www.benimmobili.it (previa iscrizione). Le visite si terranno il 7 maggio 2018 alla darsena del Tronchetto (ore 10.00) e nel cantiere navale canale della Scomenzera (ore 11.00).

Per chi fosse interessato a vedere le imbarcazioni in vendita, è possibile consultare la news sul sito di Avm a questo link.