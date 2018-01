Regata delle 'maranteghe' a Rialto: vince Timbro il titolo di Befana del 2018

E' stata la “marantega” Gianni Colombo, detto Timbro, ad aggiudicarsi il titolo di “Befana 2018”: a contenderselo con lui, con un lungo testa a testa, Riccardo Romanelli (San Vio); terzo è arrivata invece la befana in carica, Giovanni Rossi (Specenè), quarto Roberto Palmarin, meglio noto come il “Principe”, e ultima la new entry di quest'anno, Francesco Guerra (Malaga). Hanno sancito l'ordine di arrivo i giudici di gara e campionissimi del remo, Giuseppe e Palmiro Fongher.



La voga delle "maranteghe" in Canal Grande sabato mattina, per la tradizionale regata delle Befane, è giunta alla 40. edizione. L'appuntamento sportivo è organizzato dalla Reale Società Canottieri Bucintoro 1882 a.s.d. e patrocinato dal Comune di Venezia e dalla Regione del Veneto. Verso le 10.30 l'arrivo del corteo acqueo delle barche sociali con le cinque “maranteghe” a bordo, musica ed esposizione della calza gigante realizzata con i tessuti di Rubelli. A seguire la presentazione al pubblico delle befane e il sorteggio dei numeri d'acqua. La partenza della regata di “mascarete coa scoa” alle 11.

Proclamazione

Incoronazione della Befana vincitrice del 2018, intorno alle 11.30, in Riva del Vin, alla presenza della presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, e del consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni, Giovanni Giusto, e al termine della manifestazione le “Pink Lioness in Venice” dispenseranno cioccolata calda, tè, vin brulè, caramelle e dolcetti.

Nata per gioco, per una gara di velocità su mascareta in Canal Grande, tra Nino Bianchetto ed Enzo Rinaldo, travestiti da befane, la manifestazione – inserita anche quest'anno nella rassegna “Città in festa” del Comune di Venezia - è diventata ormai un “classico”, che chiude il periodo delle festività, attraendo residenti e visitatori di tutte le età.

“La Regata delle befane – ha aggiunto il consigliere Giusto – è la prima dell'anno e auspichiamo davvero che il suo spirito segni l'intera stagione che ci aspetta. Qui infatti lo sport è unito a voglia di stare insieme, aggregazione, ad allegria e buon senso: si porta avanti una tradizione che con Venezia non deve mai avere fine”.