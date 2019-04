Mostra i genitali agli agenti della Municipale: multa da 3500 euro

Si è avvicinato agli agenti della polizia comunale di Venezia ieri pomeriggio, mostrando i genitali. Un gesto osceno e senza ragione, "giustificato" da un chiaro stato di ubriachezza molesta.

Il siparietto

Protagonista del siparietto, attorno alle 15.45 di mercoledì, è stato un operaio edile residente a Santa Maria di Sala. Si trovava in piazzale Roma, quando ha deciso di importunare gli agenti impegnati nel servizio viabilistico mettendo in pubblica vista le proprie "parti basse". L'uomo, evidentemente alterato dall'alcol, non è stato in grado di fornire una spiegazione in merito al proprio atteggiamento. Condotto al comando più vicino, per lui è scattata una sanzione di 3500 euro.