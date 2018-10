Trovata l'anziana scomparsa, è viva: portata all'ospedale

Si era allontanata da casa la settimana scorsa. Da allora i familiari e le forze dell'ordine continuavano a cercarla. Le ricerche si sono concluse lunedì con un esito positivo: Gianna Salviato, la 77enne sparita da Vetrego di Mirano, è stata ritrovata viva.

A notarla è stato un cacciatore in un campo, a Mira. Subito dopo è arrivata una squadra sommozzatori dei vigili del fuoco, che stava continuando le ricerche a piedi. Sono stati allertati anche i carabinieri che si sono precipitati a soccorrere la signora, che appariva esausta ma in buone condizioni. E' stato chiamato un elisoccorso che l'ha trasportata all'ospedale per gli accertamenti del caso.