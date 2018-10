Ancora nessuna notizia di Gianna, dispersa da mercoledì pomeriggio

Dopo la notte proseguono le ricerche di Gianna Salviato, 77enne di Vetrego di Mirano che risulta scomparsa da ieri. A supporto delle operazioni (15 i pompieri all'opera) sono intervenuti anche un nucleo cinofilo dalla Lombardia, l'elicottero Drago 71 dei vigili del fuoco e gli specialisti del nucleo sommozzatori di Venezia, incaricati di perlustrare il canale Taglio tra Mirano e Mira. La notizia della scomparsa è stata data anche dalla trasmissione tv "Chi l'ha Visto?", in onda mercoledì sera.

Perse le tracce

La signora, che vive con il marito, si sarebbe allontanata dall'abitazione probabilmente per raggiungere Scaltenigo, altra frazione della cittadina. Potrebbe essere in difficoltà e aver perso l'orientamento, in quanto soffre di vuoti di memoria. L'anziana porta gli occhiali, è alta 170 centimetri e l'ultima volta che è stata vista indossava un cardigan marrone, una gonna grigia e un paio di ciabatte bianche. Le ricerche, arttivate in seguito alla denuncia dei familiari, sono iniziate alle 19 di ieri e sono coordinate dai pompieri dall’Ucl (unità di comando locale), dove gli operatori Tas (topografia applicata al soccorso) monitorano le varie zone in cui si concentrano le operazioni. Partecipano anche la polizia locale, i carabinieri e volontari della protezione civile. Alle 17 di giovedì ancora nessuna notizia della donna.