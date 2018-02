La stella di Lollo brilla sulla Walk of Fame. E Jesolo si congratula: "La prima la ottenne qui"

“Contratulazioni Lollo, te la sei meritata. Però ricordati che la prima 'stella' te l’abbiamo data noi, con il lungomare delle Stelle. Ti aspettiamo a Jesolo”. Con affetto (e una punta di orgoglio) il vice presidente di Federconsorzi, Amorino De Zotti, commenta il riconoscimento che Hollywood ha concesso a Gina Lollobrigida, inserendo la sua stella sulla Walk of Fame. De Zotti è l'inventore della manifestazione che dal 2001 accompagna le estati di Jesolo e che dedica ai più grandi personaggi dello spettacolo un pezzo di lungomare.

Cittadina onoraria

A Gina Lollobrigida toccò nel 2002, subito dopo Alberto Sordi. "Dopo un grande attore, volevamo una grande attrice italiana e così la scelta ricadde sulla Lollo", ricorda De Zotti, che ha inviato un messaggio di congratulazioni all’attrice, invitandola a venire a Jesolo. "Lei dimostrò più volte di amare la nostra città, che allora le dedicò quella grande festa: anche per questo, assieme ai complimenti, l’ho invitata a tornare per passeggiare sul 'suo' tratto di passeggiata". Ovvero quello corrispondente alla zona tra le piazze Milano e Torino. Da ricordare che allora le venne anche consegnata la chiave della città e insignita del titolo di cittadina onoraria di Jesolo. “Tra gli aneddoti di quella giornata (era l’8 agosto) il fatto che si stava rischiando che saltasse tutto. Quel giorno infatti mi chiama dicendomi che non poteva più venire perché aveva perso l’areo; io le ho fatto trovare un areo privato per farla venire qua per tempo. La sua reazione? Mi ha detto: solo Jesolo poteva fare una cosa così”.

Una festa indimenticabile

In quella due giorni di festa (il giorno dopo l’intitolazione ci fu un passaggio anche ad Eraclea Mare), Gina Lollobrigida venne celebrata praticamente in tutta Jesolo: da Cortellazzo a piazza Torino, quindi piazza Marconi (dove ci fu la cerimonia di intitolazione) e piazza Aurora (dove ci fu il bagno di folla); mete toccate con la sfilata con le auto storiche. “Una donna eccezionale – conclude De Zotti – dal carattere forte, ma anche molto generoso”. Da ricordare che l’anno dopo tornò a Jesolo per l’intitolazione ad Andrea Bocelli. “Per potersi affermare – disse allora ricordando il suo successo – c'è bisogno di una volontà di ferro e di una applicazione profonda e io in tutto quello che faccio metto il mio amore, la mia anima; solo così si può riuscire ad avere dei successi nelle cose che uno fa”. Estasiata anche dello spettacolo delle Frecce Tricolori cui assistette. “È la prima volta che vedo il pattuglione acrobatico italiano esibirsi”. Nella storia è rimasta anche la foto con i Bersaglieri di Jesolo.