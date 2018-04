SafeDay 2018: "Irregolarità, precarietà, pochi controlli: stop ai morti e feriti sul lavoro"

Venezia si unisce all'appello internazionale che il 28 aprile celebra la giornata mondiale per l'occupazione sicura. Volantinaggio degli edili della Fillea Cgil, Filca Cisl, e FenealUil, alle 6.30 di venerdì a Piazzale Roma.

"Nè la piccola ripresa economica sul nostro territorio, né la liberalizzazione del mercato del lavoro stanno giocando a favore della prevenzione degli infortuni e delle morti bianche", spiegano i sindacati, in presidio in mattinata a piazzale Roma.

"Mancanza di adeguata formazione, inquadramento in categorie completamente diverse da quelle dei settori di inserimento occupazionale, sempre meno controlli, e sempre più precarietà, stanno causando lo stillicidio di vite umane di cui non manca traccia, ogni giorno, sulla pagine della cronaca. Non si possono tenere - denunciano in maniera unanime i sindacalisti - anziani sopra le impalcature o in lavori usuranti. Il risultato sarà di mettere a rischio la loro vita. E non si possono neppure costringere anziani in condizioni non dignitose, che spesso comportano la necessità di doversi arrangiare, per sopravvivere, con lavori fuori regola, in nero e con la massima esposizione a ogni tipo di pericolo. È ora - dicono Cgil, Cisl e Uil - che la politica si occupi di questi temi, concretamente, a tutti i livelli".