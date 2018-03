Giornata nazionale fiocchetto lilla 18 marzo 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Il 18 Marzo 2018 si celebra la giornata nazionale del “Fiocchetto Lilla” contro i disturbi del comportamento alimentare (DCA): un’importante iniziativa nata dal desiderio di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa tematica, anche attraverso la testimonianza di coloro che hanno sofferto e soffrono di DCA e dei loro familiari. COSA VUOL DIRE AVERE UN DISTURBO ALIMENTARE? I disturbi del comportamento alimentare (DCA) patologie caratterizzate da un distorto rapporto con il cibo e con il peso, che ha come conseguenza un ampio ventaglio di condizioni psicologiche, fisiche e sociali disfunzionali. Nonostante questi disturbi abbiano a che fare con il cibo e corpo, non sempre si rendono evidenti con un peso eccessivamente alto o basso, ma comprendono tutti gli intermedi di peso e di disagio tra gli estremi di anoressia e obesità. Anche dietro ad un corpo apparentemente sano può nascondersi un circolo vizioso di abitudini dannose e gravi: non si deve pensare di prendere in considerazione il disagio solo quando questo si rende evidente agli occhi dei più. I DCA quindi, pur coinvolgendo il trinomio cibo-peso-corpo, non riguardano l’apparenza o l’alimentazione, ma sono sintomi di una sofferenza più profonda. Cibo e corpo diventano gli strumenti per far fronte a questa sofferenza. Inizialmente la persona ha l’illusione di poter gestire la situazione ma ben presto è il disturbo alimentare a prendere il controllo delle azioni e dei pensieri che diventano ossessivi e totalizzanti. ASSOCIAZIONE ADAM ED EVENTO. ADAM, associazione di promozione sociale, nasce nel 2007 con lo scopo di creare iniziative di informazione-prevenzione dei DCA, sfruttando il contributo e le specifiche conoscenze di tutte le persone coinvolte. È un’associazione iscritta nel registro della regione Veneto e nell’Osservatorio delle politiche sociali della provincia di Venezia e inserita nella mappa ministeriale delle associazioni dedicate ai DCA in Italia, che opera nel territorio organizzando nel corso dell’anno attività ed incontri rivolti a tutta la popolazione. In occasione della "Giornata del Fiocchetto Lilla", . La possibilità di avere uno o più incontri con professionisti dell’associazione permette di ricevere informazioni e risposte alle proprie domande, di capire cos’è un disturbo alimentare e qual è il modo e il percorso più adeguato per gestire dei comportamenti difficili nel rapporto con cibo e corpo. Per informazioni 0415322349. www.anoressia.biz"