Giorno della Memoria: il mondo ricorda la Shoah

Domenica 27 gennaio si celebra il giorno della memoria, data in cui si ricordano le vittime del nazismo e del fascismo. In questa data, nel 1945, fu scoperto ad Auschwitz, nella Polonia meridionale, il più grande campo di concentramento e sterminio nazista. Morirono qui, nella camera a gas dell'obitorio, o per esecuzioni, percosse, torture, malattie, o esperimenti medici, circa 70 mila persone: il numero più alto di vittime di qualsiasi altro campo di concentramento nazista. Il Giorno della Memoria è stato riconosciuto ufficialmente da una risoluzione dell’assemblea generale delle Nazioni Unite il primo novembre 2005. Si celebrano ogni anno, in questo giorno, commemorazioni nei campi di concentramento europei e in molte città del mondo. Domenica al teatro Goldoni a Venezia, a partire dalle 11 alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro, è prevista la rappresentazione della Canzone “Caffè Odessa” di Miriam Camerini. Un appuntamento a cui la Comunità ebraica ha invitato a partecipare tutta la cittadinanza. Lunedì 28 gennaio, dalle 9.30, si svolgerà la cerimonia della posa di sei pietre d’Inciampo, in memoria dei cittadini e cittadine veneziane deportate nei campi di sterminio nazisti.

Teatro

Domenica al teatro Goldoni, a partire dalle 11, alla presenza del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ci sarà la rappresentazione del teatro Canzone “Caffè Odessa” di Miriam Camerini. Nel pomeriggio, alle 16.30, al conservatorio di Venezia Benedetto Marcello, spazio al concerto “La Ballata dell’esilio Omaggio a Mario Castelnuovo Tedesco”, mentre alle 18 alla Serra dei Giardini di Castello verranno proposte “Letture dal Barenon. Storie di anime in guerra", con Moira Mion.

Pietre d'inciampo

Si inizierà dal civico 2305 di San Polo con la posa di una pietra dedicata a Giovanni Gervasoni, a seguire la posa delle pietre dedicate a Giuseppe Muggia, Maria Ester Anna Levi Muggia, Franca Muggia, Gino Aboaf. L'ultima Pietra, dedicata a Gustavo Corinaldi, sostituirà quella sottratta da ignoti lo scorso anno. All’appuntamento interverranno la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano, l’assessore al Turismo e Decentramento, Paola Mar, e i rappresentanti del Centro Tedesco di Studi Veneziani, della Comunità Ebraica di Venezia, dell’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea, della Chiesa Valdese Metodista di Venezia.

Altri appuntamenti

Fino al 15 febbraio gli appuntamenti si susseguiranno in tutto il territorio comunale. Alla biblioteca di Marghera inaugurata la mostra “Quell’umanità negata dall’uomo” di Alessio Boscolo. L’esposizione resterà aperta fino al 2 febbraio (lunedì 14.30-19, da martedì a venerdì 9-19, sabato 9-13). Martedì 29 gennaio, alle 18, al teatro Carlo Goldoni di Venezia reading teatrale “Il segreto di Hanna” interpretato da Catherine Spaak per la regia di Giambattista Assanti. Al Municipio di Mestre venerdì 1 febbraio sarà inaugurata la mostra fotografica di Paolo Croci “L’inferno e il silenzio Immagini dai campi di sterminio.