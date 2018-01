Il Giorno del Ricordo, Comune di Venezia: "La memoria è un vaccino contro l'indifferenza"

Iniziative per riportare al centro dell'attenzione le testimonianze su quegli eventi: racconti, vissuti, storie per ripercorrere buie pagine che non devono più ripetersi.

"Da storica penso sia il compito fondamentale delle istituzioni ricordare - afferma Paola Mar, assessore al Turismo del Comune di Venezia -. Ci sono dei rigurgiti, lo vediamo tutti i giorni. Abbiamo visto a Favaro, quando sono state strappate e distrutte le foto commemorative della Shoah".

"Il nostro impegnarci giornalmente fa in modo che le giovani generazioni si rendano conto di cosa è stato, se alla testimonianza seguono i fatti. Questa è una responsabilità che ci sentiamo di prendere non solo durante le giornate della Memoria, ma quotidianamente".