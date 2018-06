Incendio nella notte a Jesolo, giostra a cavalli completamente distrutta dalla fiamme

Giostra in fiamme nella notte a Jesolo. Verso le 2.40 di venerdì due squadre dei vigili del fuoco di San Donà si sono portate nelle vicinanze di piazza Carducci per mettere in sicurezza la zona e sanare le fiamme. Il rogo ha completamente distrutto la giostra girevole.

Cause al vaglio

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di zona, il cui compito è stato quello di effettuare i primi rilievi. Ancora al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica esatta dell'incendio, anche se pare accertato che si sia trattato di un episodio di natura accidentale.