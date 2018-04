Calca sul bus, scatta la guerra per il posto: giovane preso a morsi da una signora

Si libera all'improvviso un posto, merce rara sull'autobus della linea E56 con destinazione Dolo. Specie quando si tratta della corsa con partenza a Venezia delle 15.55. Qualche gomitata a volte scappa per conquistarsi l'agognato sedile quando tutt'attorno è una calca indistinta di gente, ma i morsi restano comunque qualcosa di insolito.

"Mi ha morso e poi pure insultato"

E' quanto accaduto a un 25enne residente a Mira che stava tornando a casa lunedì pomeriggio dal lavoro: una volta nella sua abitazione, si ritrova stampati sull'avambraccio, in maniera molto distinta, i segni della dentatura di una donna sui 50 anni che altro modo non ha trovato per farsi largo e sedersi.

"Una fitta al braccio"

"E pensare che le avrei lasciato spazio in ogni caso - commenta il protagonista della vicenda - su quella corsa tutti i posti erano occupati e la maggior parte dei passeggeri stavano in piedi tenendosi sugli appositi sostegni. A un certo punto a una fermata di Oriago è sceso un uomo e io pochi istanti dopo ho sentito una fitta al braccio con cui mi tenevo. All'inizio pensavo che la donna che avevo vicino mi avesse solo spinto, poi ho tirato su la manica a casa e ho capito. Quando a bordo - conclude il giovane - le ho detto che non serviva spingere e che il posto era suo, questa gentile signora mi ha pure insultato".