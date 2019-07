Rischia di annegare, soccorso dall'elicottero del Suem in spiaggia

L'elisoccorso del Suem 118 si è alzato in volo domenica mattina verso le 11.15 dirigendosi verso Duna Verde, località del Comune di Caorle, per prestare la prima assistenza a un giovane per sindrome da annegamento.

Il trasferimento

Di 20 anni circa il ragazzo che ha rischiato di annegare. È stato assistito e caricato sul mezzo, poi ripartito alla volta dell'ospedale di San Donà di Piave. Stando alle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.