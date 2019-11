Giovani investiti da un treno mentre camminano lungo i binari: lui grave

Secondo una prima ricostruzione, pare che stessero camminando lungo i binari della stazione di Porto Marghera, forse convinti che a quell'ora della sera nessun treno sarebbe transitato. E invece poco prima della mezzanotte, due giovani francesi, un ragazzo e una ragazza rispettivamente di 26 e 27 anni, sono stati investiti di striscio dalla carrozza centrale di un convoglio vuoto che stava rientrando lentamente in deposito. Il giovane, ferito gravemente, è stato trasportato all'ospedale dell'Angelo, così come la compagna.

Soccorsi sui binari

I vigili del fuoco hanno effettuato una necessaria verifica sotto il treno per escludere il coinvolgimento di altre persone. I sanitari del Suem hanno invece avuto il compito di stabilizzare il ferito grave e trasportarlo d'urgenza all'Angelo. Il ragazzo, M.O., è di Parigi e pare che si trovi a Venezia per motivi di studio. Ora è nel reparto di Rianimazione e la prognosi è riservata. La ragazza invece sarebbe uscita illesa dall'incidente, è stata comunque portata in ospedale per accertamenti e poi è tornata a casa. Sul punto dell'investimento sono arrivate anche le pattuglie della polizia ferroviaria. Le operazioni di soccorso sono terminate attorno all'1.30 di questa notte.