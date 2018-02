Scomparsi da alcuni giorni in Germania, due minorenni tedeschi trovati a Venezia

Una fuga in laguna, evidentemente all'insaputa dei rispettivi familiari, che ne avevano denunciato la scomparsa. Si è conlcusa nella serata di martedì la ricerca di due minorenni di nazionalità tedesca su cui già da alcuni giorni si stavano concentrando le indagini delle autorità del loro Paese. I fuggitivi sono stati rintracciati a Venezia dalle volanti della polizia.

Identificati

Si tratta di due 17enni, un ragazzo e una ragazza, che, a spasso tra le calli della città, sono stati oggetto di controlli da parte degli uomini in divisa. I due avevano preso alloggio in un hotel di Mestre. È bastata una verifica più approfondita sui loro dati per scoprire che nei confronti dei giovani risultava una denuncia di scomparsa presentata in Germania. I poliziotti hanno preso i minori in custodia, conducendoli in questura e mettendosi quindi in contatto con il consolato tedesco, che ne ha organizzato il rimpatrio. Finalmente le famiglie, avvisate del ritrovamnto, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Probabile che i due si siano allontanati volontariamente, magari alla ricerca di un'esperienza avventurosa lontani da casa.