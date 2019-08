Dalla pesca al furto: denunciati ragazzi veneziani

Dalla pesca al furto: denunciati due ragazzi veneziani di 16 e 20 anni, sorpresi a rubare al laghetto nella notte tra l'11 e il 12 agosto, e incastrati dalle telecamere del Ghost Park di San Giorgio in Bosco (Padova).

Le scorte

Doveva essere un giorno di relax e divertimento con la comune passione per la pesca, si è trasformato in un'accusa di furto. Protagonisti due giovani studenti. Sono arrivati nella struttura domenica 11 agosto e prevedevano di trascorrere lì anche la notte. La prima giornata di pesca è trascorsa senza intoppi ma dopo essere andati a letto hanno maturato quello che da una bravata è diventato un reato. I ragazzi sono usciti dalla stanza intrufolandosi negli ambienti di servizio e facendo man bassa di birre, confezioni di cibo e addirittura del mangime per pesci. Poi sono tornati a dormire, consumando parte delle scorte razziate.

Scoperti

Il giorno seguente, come se nulla fosse accaduto, si sono alzati e sono tornati a pescare al laghetto. Lì li hanno sorpresi i carabinieri di Carmignano (Padova), chiamati dai gestori. Alla riapertura questi avevano notato il furto e visionato le registrazioni delle telecamere, oltre che ascoltato alcuni testimoni che li incastravano. Quel che restava della refurtiva, stimata in 210 euro di merce, è stato restituito mentre i giovani sono stati portati in caserma dove li hanno raggiunti i familiari. Per il 20enne G.L. di Pianiga e per l'amico 16enne di Fiesso d'Artico è scattata la denuncia.