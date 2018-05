"Conflitto di interessi per il consigliere Giusto? Carabinieri a Ca' Farsetti, indagine in corso"

Una lettera anonima che parlava di conflitto di interessi. Soggetto della missiva il consigliere comunale Giovanni Giusto. Come riportano i quotidiani locali, i carabinieri venerdì si sarebbero presentati in Comune a Venezia per chiedere accesso agli atti relativi alle sue nomine, a seguito della segnalazione di altri due consiglieri, Ottavio Serena e Renzo Scarpa.

Il contenuto della lettera

Nella lettera si parlerebbe di conflitto di interessi e di falso ideologico, sulla falsariga degli esposti presentati dal pentastellato Davide Scano, che avrebbe fornito tutta la documentazione del caso. Il consigliere, stando ai documenti, avrebbe dichiarato dal 2013 ad oggi di non ricoprire alcuna carica pubblica o privata, anche se dal 2001 fino a poche settimane fa sarebbe stato presidente del Coordinamento delle Remiere.

A Ca' Farsetti

Dopo le segnalazioni, a quanto si apprende, la Direzione servizi istituzionali avrebbe avviato una pratica per verificare quale sia la posizione tecnico-legale del consigliere leghista. Una verifica avviata a febbraio, di cui, però, non si conosce il risultato. Nel caso in cui Giusto avesse dichiarato di non ricoprire altre cariche, mentendo, partirebbe tutta una sequela di step successivi, dalla richiesta di spiegazioni fino alla decisione se votare o meno la decadenza del consigliere.