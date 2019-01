Ordine degli Avvocati di Venezia, il nuovo presidente è Giuseppe Sacco

Si sono concluse sabato 19 gennaio alle 21.30 gli scrutini per le elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia (Coa) che resterà in carica nel quadriennio 2019-2022.

L'elezione

Nessuna sorpresa, come atteso, dato che il presidente eletto nel pomeriggio dal Consiglio sarà Giuseppe Sacco, avvocato civilista già segretario nella precedente consiliatura. La sua elezione, avvenuta grazie alle volontà espresse da 685 votanti, con quattordici schede bianche e dodici schede nulle, garantirà una assoluta continuità con la presidenza di Paolo Maria Chersevani. Il vicepresidente del Coa sarà Fabiana Danesin (penalista), mentre la tesoriera sarà Federica Santinon (in rappresentanza delle Camere territoriali) e il segretario sarà Marco Rigo (Associazione Italiana Giovani Avvocati). Le elezioni sono riuscite a esprimere quindi le volontà di tutte le aree dell'avvocatura veneziana, che si vedono così ben rappresentate in questo nuovo Consiglio. Per quanto riguarda il nuovo Coa, questo sarà composto oltre che da Giuseppe Sacco, Fabiana Danesin, Federica Santinon, Marco Rigo, dai Consiglieri Eraclio Basso, Arianna Berton, Cristiana Cagnin, Federico Cappelletti, Tiziana Ceschin, Maela Coccato, Marino De Franceschi, Matteo Giorgi, Gaetano Guzzardi, Luisa Londei, Lorenzo Magrini, Anna Pericoli, Giovanni Sambo, Mario Scopinich, Graziano Stocco, Alberto A. Vigani e Martina Zancan.

«Unità dell’avvocatura veneziana»

«Do il benvenuto a Giuseppe Sacco, con cui abbiamo lavorato fianco a fianco, che sicuramente proseguirà con quanto svolto finora. Il risultato è stato positivo anche per l'affluenza alle urne, un segnale di gradimento dell'avvocatura veneziana. Sono convinto che la prossima consiliatura continuerà nel lavoro svolto, gli auguro i risultati che abbiamo avuto finora. Continuerò a fare il possibile per portare avanti anche il nome dell'avvocatura veneta e veneziana nel mio ruolo membro dell'assemblea dell'Ocf (Organismo Congressuale Forense)», ha commentato l'ex presidente Paolo Maria Chersevani. La sfida per il nuovo presidente, Giuseppe Sacco, sarà quindi all'insegna della continuità: «Il risultato di queste elezioni, che ha visto un ottimo afflusso alle urne, è frutto della ritrovata unità dell’avvocatura veneziana. Il nuovo Consiglio ha una ossatura già oliata e sono certo che i nuovi eletti sapranno immediatamente integrarsi e dare il loro fattivo contributo. Si inizia quindi con entusiasmo pronti a portare a termine l’ottimo lavoro fatto fino ad ora ed a sviluppare nuovi progetti che rendano, per quanto possibile, più agevole svolgere questa nostra bellissima professione». Contestualmente è stato eletto anche il Cpo (Commissione pari opportunità), che sarà composto dagli avvocati: Chiara Santi, Marco Benzoni, Claudia Morosin, Valeria