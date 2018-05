Caso Giusto, "riconferma" di Brugnaro: "Rinnovo la fiducia al consigliere delegato"

"Rinnovo la fiducia mia personale nei confronti del consigliere delegato Giovanni Giusto". A parlare è il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, dopo che venerdì i carabinieri di Venezia hanno messo piede a Ca' Farsetti per chiedere documentazione in merito all'elezione a consigliere comunale di Giovanni Giusto (Lega Nord), fino a febbraio anche presidente del Coordinamento delle remiere. Una posizione che potrebbe configurare, secondo i consiglieri del Gruppo Misto e il rappresentante del Movimento Cinque Stelle, Davide Scano, il rischio di una incompatibilità di cariche.

Esposti e accertamenti

La procura sta cercando di vederci chiaro dopo gli esposti presentati, ma al contempo, già da febbraio era stata avviata un'istruttoria interna da parte degli uffici comunali competenti: "La presidenza del Consiglio comunale di Venezia comunica che, sulla base della documentazione acquisita, e in conformità alla normativa vigente, non è attivabile un procedimento afferente lo 'status' di consigliere comunale di Giovanni Giusto quale ex rappresentante del Coordinamento delle Remiere di Voga alla Veneta - si legge sul punto in una nota di Ca' Farsetti -. Lo stesso, fin dall'8 febbraio scorso, con apposita comunicazione al Coordinamento prima e al Comune poi, aveva mutato la propria condizione soggettiva riferibile alla segnalata situazione di incompatibilità".

"Macchina del fango"

A spazzare via il campo da dubbi su una possibile rimozione della delega alla Salvaguardia delle Tradizioni a Giusto lunedì pomeriggio è stato proprio il primo cittadino Brugnaro: "Il consigliere delegato sta compiendo un importante lavoro di sostegno e rilancio delle tradizioni della città, in particolar modo coinvolgendo le giovani generazioni - dichiara nella nota il titolare di Ca' Farsetti - Purtroppo c'è chi usa la macchina del fango contro le persone, non avendo altri argomenti sui quali confrontarsi, né proposte concrete, pratiche e applicabili, a favore dei cittadini".