Grandi Navi: "Tutto fermo dal comitatone. Manca l'ordinanza dell'Autorità Marittima"

"È stallo sulle grandi navi, dal comitatone di 3 mesi fa. Con la stagione corcieristica alle porte non è ancora stata adottata l’ordinanza, dall’Autorità Marittima, con la quale definire un limite tecnicamente sostenibile e compatibile, sia sotto il profilo ambientale che di tutela architettonica e paesaggistica, per l’accesso via bocca di porto del Lido delle navi. Tenendo conto delle diverse variabili che si ritiene di dover mitigare”. Michele Mognato e Giulio Marcon, deputati Liberi e Uguali, sono pronti a interrogare immediatamento il governo, su questo.

"È ormai diffusa l’opinione che la causa di questo ritardo sia dovuta alla mancata trasmissione, da parte dell'esecutivo, della documentazione necessaria, e il tutto ci pare a dir poco pericoloso, con la ripresa della navigazione dei condomini del mare a Venezia", scrivono Mognato e Marcon.

"Siamo convinti che la responsabilità di individuare la via navigabile alternativa al divieto di transito delle navi in bacino San Marco e canale della Giudecca, sia dell’Autorità Marittima di Venezia, ai sensi del decreto Clini-Passera. Pertanto procedure diverse, intraprese per determinazioni ministeriali e linee di indirizzo interministeriali, sarebbero certamente oggetto di diffide e alimenterebbero ulteriori contenziosi", proseguono.

Secondo Liberi e Uguali, il comitatone del 7 novembre scorso "doveva essere presieduto dal Presidente del Consiglio per l’assoluta importanza della questione grandi navi, al fine di dare una definitiva alternativa al passaggio in bacino San Marco e nel canale della Giudecca e su questo non mancheremo di chiedere conto".