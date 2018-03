Grandi navi ancora in alto mare in attesa del nuovo governo: "Continuità col Comitatone"

Tutto in divenire a Roma, tutto in divenire per forza di cose anche in laguna. Si continua a lavorare sulla soluzione "Porto Marghera" sul fronte della grandi navi, mantenendo la Marittima per le crociere più piccole, ma l'incertezza su quale sarà il futuro governo non può che riverberarsi anche sulle modalità che saranno effettivamente scelte per allontanare i "condomini del mare" dal Bacino di San Marco.

"Con nuove indicazioni, ci adegueremo"

"Sono state date delle indicazioni, ma ovviamente il governo ha piena possibilità di cambiare idea e di darci delle indicazioni - ha dichiarato il presidente dell'Autorità portuale, Pino Musolino, a margine della cerimonia di firma dell'accordo volontario Venice Blue Flag - Quando ci sarà il nuovo Esecutivo ci saranno le indicazioni necessarie e noi ci adegueremo, come da corretti rapporti istituzionali".

"Il territorio faccia sistema"

In fatto di programmazione e progettazione, l'assessore all'Ambiente, Massimiliano De Martin, è convinto che il territorio lagunare stia facendo sistema: "Stiamo facendo capire che qui siamo compatti su queste dinamiche - ha commentato - Qualche anno fa si diceva 'basta navi in laguna', affermandolo in maniera generale. Ora ci stiamo concentrando su come devono entrarci, vuol dire che l'abbiamo accettato tutti il fatto che Porto e Marittima devono rimanere centrali. Il Comitatone ha preso una posizione precisa nel 2017 e di fronte non abbiamo un porto locale, bensì di livello mondiale. Serve trovare una sinergia con la politica nazionale, e quello che ci auguriamo è che il nuovo governo inserisca nella sua agenda il prosieguo del Comitatone, soprattutto per permettere all'Autorità portuale di investire in modo cosciente nel suo sviluppo sapendo che è inserita in un territorio ormai programmato e progettato. Servono - ha concluso - un aiuto e una spinta per questo territorio".