"Colpaccio" in una tabaccheria di Vigonovo, vincita da 500mila euro con un Gratta e Vinci

Sono bastati 5 euro ad un fotunatissimo giocatore per ottenere una vincita da capogiro: se ne è portati a casa 500mila dopo aver raschiato un Gratta e Vinci della serie "Il miliardario" in una tabaccheria di Vigonovo. La giocata in questione è avvenuta nella rivendita di Giuliano Saponeri, in via Padova. "Un paio di settimane fa abbiamo ricevuto le targhette con gli attestati di vincita - racconta il titolare - E tra queste ce n'era anche una da mezzo milione". Difficile, però, risalire all'identità del fortunello: "Potrebbe essere un residente, ma non è detto - dichiara il tabaccaio - Questa è una strada di passaggio, magari il vincitore arriva da uno dei paesi limitrofi". Chissà. Di certo la dea bendata gli ha riservato una bella sorpresa.