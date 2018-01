Anno Turismo Europa-Cina, Gruppo 25 Aprile: "Stop all'incremento dei flussi turistici" VD

"Venezia e la sua laguna, luogo di incontro e d’armonia tra i popoli, la cui unicità si basa su un raffinato quanto delicato equilibrio tra l’uomo e l’ambiente". Questo il messaggio che hanno voluto veicolare gli attivisti del Gruppo 25 Aprile in occasione dell’evento inaugurale dell’Anno del Turismo Europa-Cina che si terrà venerdì a Palazzo Ducale. Una "traversata" simbolica della laguna, con tanto di bandierine tibetane (che rappresentano l'equilibrio tra gli elementi) per dare il benvenuto agli emissari orientali.

"Scelte che rischiamo di pagare a caro prezzo"

"La Repubblica Popolare Cinese come altri Paesi prima di lei ha già toccato con mano i danni che vengono provocati quando l’armonia degli elementi viene minacciata dall’uomo - spiegano dal gruppo - Per questo, in una città come Venezia che è stata a lungo simbolo dell’armonia di una comunità di persone ed esempio di un rapporto saggio e rispettoso con l’ambiente circostante, riteniamo che incrementare ulteriormente i flussi turistici sia una follia che rischiamo di pagare tutti a caro prezzo, snaturando le caratteristiche che hanno reso Venezia unica al mondo e svuotandola dei suoi abitanti, della sua cultura, dei suoi mestieri tradizionali. In uno spazio fisico limitato come questo, dove per le famiglie è sempre più difficile trovare un alloggio, la nostra città non può accogliere un numero indefinito di turisti senza alimentare tensioni indesiderate e indesiderabili".