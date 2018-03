Fatture false per 7 milioni di euro, fiamme gialle di Portogruaro denunciano 7 evasori

Denunciate in tutto sette persone, coinvolte in un giro di fatture false per un ammontare complessivo di 7 milioni di euro. La maxi operazione è stata portata avanti dalla guardia di finanza di Portogruaro, che ha smascherato il meccanismo illecito attuato da alcune aziende operanti nel settore delle lavorazioni meccaniche. Attraverso alcuni documenti fittizi, qualificavano artificiosamente come prestazioni di servizio veri e propri rapporti di lavoro dipendente.

Il modus operandi

Lo schema fraudolento permetteva a una delle imprese coinvolte di creare indebiti crediti iva, da utilizzare a proprio vantaggio per compensare altre posizioni debitorie con il fisco o per ottenere rimborsi non dovuti di imposte. Oltre alle false fatture, è stata anche accertata un’evasione dell'iva per circa 4 milioni di euro, tra imposta dovuta e imposta non versata, indebite compensazioni di tributi con crediti fiscali inesistenti per oltre 400mila euro e rimborsi Iva non dovuti per circa 500mila euro. Elevate anche contestazioni per impiego irrgolare di 150 lavoratori.